AngelBlock (THOL) Informasjon AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak. Offisiell nettside: https://angelblock.io Teknisk dokument: https://angelblock-1.gitbook.io/angelblock-protocol-overview-documentation/ Kjøp THOL nå!

AngelBlock (THOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AngelBlock (THOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.23K $ 74.23K $ 74.23K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 244.85M $ 244.85M $ 244.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 121.26K $ 121.26K $ 121.26K All-time high: $ 0.14362 $ 0.14362 $ 0.14362 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030316 $ 0.00030316 $ 0.00030316 Lær mer om AngelBlock (THOL) pris

AngelBlock (THOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AngelBlock (THOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THOLs tokenomics, kan du utforske THOL tokenets livepris!

