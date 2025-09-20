AngelBlock (THOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.14362$ 0.14362 $ 0.14362 Laveste pris $ 0.00027002$ 0.00027002 $ 0.00027002 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.39% Prisendring (7D) -6.39%

AngelBlock (THOL) sanntidsprisen er $0.00030695. I løpet av de siste 24 timene har THOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THOL er $ 0.14362, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AngelBlock (THOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.16K$ 75.16K $ 75.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.78K$ 122.78K $ 122.78K Opplagsforsyning 244.85M 244.85M 244.85M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AngelBlock er $ 75.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THOL er 244.85M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.78K.