Sanntids Anduril PreStocks (ANDURIL) pris i dag er $ 77.48, med en 2.62% endring de siste 24 timene. Nåværende ANDURIL til USD konverteringssats er $ 77.48 per ANDURIL.

Anduril PreStocks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 887,182, med en sirkulerende forsyning på 11.45K ANDURIL. I løpet av de siste 24 timene ANDURIL har den blitt handlet mellom $ 74.52(laveste) og $ 78.0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 83.74, mens tidenes laveste notering var $ 50.57.

Kortsiktig har ANDURIL beveget seg -0.51% i løpet av den siste timen og +4.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Anduril PreStocks er $ 887.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANDURIL er 11.45K, med en total tilgang på 11449.834960089. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 887.18K.