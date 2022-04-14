AndreyWTR (WTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AndreyWTR (WTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AndreyWTR (WTR) Informasjon A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed. Offisiell nettside: https://andreywtr.com Teknisk dokument: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf Kjøp WTR nå!

AndreyWTR (WTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AndreyWTR (WTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 115.49K $ 115.49K $ 115.49K Total forsyning: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Sirkulerende forsyning: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.49K $ 115.49K $ 115.49K All-time high: $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 All-Time Low: $ 0.00008651 $ 0.00008651 $ 0.00008651 Nåværende pris: $ 0.00012052 $ 0.00012052 $ 0.00012052 Lær mer om AndreyWTR (WTR) pris

AndreyWTR (WTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AndreyWTR (WTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTRs tokenomics, kan du utforske WTR tokenets livepris!

WTR prisforutsigelse Vil du vite hvor WTR kan være på vei? Vår WTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WTR tokenets prisforutsigelse nå!

