AndreyWTR (WTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00177748$ 0.00177748 $ 0.00177748 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) -8.09% Prisendring (7D) -13.35% Prisendring (7D) -13.35%

AndreyWTR (WTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTR er $ 0.00177748, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTR endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -8.09% over 24 timer og -13.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AndreyWTR (WTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 134.92K$ 134.92K $ 134.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.92K$ 134.92K $ 134.92K Opplagsforsyning 948.56M 948.56M 948.56M Total forsyning 948,557,861.602676 948,557,861.602676 948,557,861.602676

Nåværende markedsverdi på AndreyWTR er $ 134.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTR er 948.56M, med en total tilgang på 948557861.602676. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.92K.