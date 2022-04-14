Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Andrea Von Speed (ANDREA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Andrea Von Speed (ANDREA) Informasjon $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. Offisiell nettside: https://www.andreacoin.com/ Kjøp ANDREA nå!

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Andrea Von Speed (ANDREA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 384.10K $ 384.10K $ 384.10K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 384.10K $ 384.10K $ 384.10K All-time high: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038199 $ 0.00038199 $ 0.00038199 Lær mer om Andrea Von Speed (ANDREA) pris

Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Andrea Von Speed (ANDREA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANDREA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANDREA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANDREAs tokenomics, kan du utforske ANDREA tokenets livepris!

ANDREA prisforutsigelse Vil du vite hvor ANDREA kan være på vei? Vår ANDREA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANDREA tokenets prisforutsigelse nå!

