amuricah pris i dag

Sanntids amuricah (AMURICAH) pris i dag er $ 0.00000773, med en 2.42% endring de siste 24 timene. Nåværende AMURICAH til USD konverteringssats er $ 0.00000773 per AMURICAH.

amuricah rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,721.9, med en sirkulerende forsyning på 999.57M AMURICAH. I løpet av de siste 24 timene AMURICAH har den blitt handlet mellom $ 0.00000744(laveste) og $ 0.00000777 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0006343, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000683.

Kortsiktig har AMURICAH beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og +6.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

amuricah (AMURICAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Opplagsforsyning 999.57M 999.57M 999.57M Total forsyning 999,565,159.442482 999,565,159.442482 999,565,159.442482

