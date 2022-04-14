AMO Coin (AMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AMO Coin (AMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AMO Coin (AMO) Informasjon AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Offisiell nettside: https://amo.foundation/ Teknisk dokument: https://amo.foundation/downloads/ Kjøp AMO nå!

AMO Coin (AMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AMO Coin (AMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.25M Total forsyning: $ 21.20B Sirkulerende forsyning: $ 21.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.25M All-time high: $ 0.01594326 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071916

AMO Coin (AMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AMO Coin (AMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

AMO prisforutsigelse Vil du vite hvor AMO kan være på vei? Vår AMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

