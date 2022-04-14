Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Informasjon stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Offisiell nettside: https://amnis.finance/ Teknisk dokument: https://docs.amnis.finance/ Kjøp STAPT nå!

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Total forsyning: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Sirkulerende forsyning: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M All-time high: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 All-Time Low: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Nåværende pris: $ 5.17 $ 5.17 $ 5.17 Lær mer om Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) pris

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAPTs tokenomics, kan du utforske STAPT tokenets livepris!

STAPT prisforutsigelse Vil du vite hvor STAPT kan være på vei? Vår STAPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAPT tokenets prisforutsigelse nå!

