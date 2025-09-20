Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 5.27 24 timer høy $ 5.53 All Time High $ 19.62 Laveste pris $ 0.103468 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -3.59% Prisendring (7D) -0.97%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) sanntidsprisen er $5.31. I løpet av de siste 24 timene har STAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.27 og et toppnivå på $ 5.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAPT er $ 19.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.103468.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAPT endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.59% over 24 timer og -0.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.69M Opplagsforsyning 2.02M Total forsyning 2,016,038.3

Nåværende markedsverdi på Amnis Staked Aptos Coin er $ 10.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAPT er 2.02M, med en total tilgang på 2016038.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.69M.