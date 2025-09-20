Dagens Amnis Staked Aptos Coin livepris er 5.31 USD. Spor prisoppdateringer for STAPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Amnis Staked Aptos Coin livepris er 5.31 USD. Spor prisoppdateringer for STAPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Live prisdiagram
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Prisinformasjon (USD)

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) sanntidsprisen er $5.31. I løpet av de siste 24 timene har STAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.27 og et toppnivå på $ 5.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAPT er $ 19.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.103468.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAPT endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -3.59% over 24 timer og -0.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Amnis Staked Aptos Coin er $ 10.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAPT er 2.02M, med en total tilgang på 2016038.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.69M.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Amnis Staked Aptos Coin til USD ble $ -0.19793773896679.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Amnis Staked Aptos Coin til USD ble $ +0.1195259760.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Amnis Staked Aptos Coin til USD ble $ -0.7652825100.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Amnis Staked Aptos Coin til USD ble $ +0.606046320135082.

I dag$ -0.19793773896679-3.59%
30 dager$ +0.1195259760+2.25%
60 dager$ -0.7652825100-14.41%
90 dager$ +0.606046320135082+12.88%

Hva er Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

Hvor mye er Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) verdt i dag?
Live STAPT prisen i USD er 5.31 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STAPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STAPT til USD er $ 5.31. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Amnis Staked Aptos Coin?
Markedsverdien for STAPT er $ 10.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STAPT?
Den sirkulerende forsyningen av STAPT er 2.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAPT ?
STAPT oppnådde en ATH-pris på 19.62 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STAPT?
STAPT så en ATL-pris på 0.103468 USD.
Hva er handelsvolumet til STAPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STAPT er -- USD.
Vil STAPT gå høyere i år?
STAPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STAPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

