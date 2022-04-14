Amnis Aptos (AMAPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Amnis Aptos (AMAPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Amnis Aptos (AMAPT) Informasjon Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Offisiell nettside: https://amnis.finance/ Teknisk dokument: https://docs.amnis.finance/ Kjøp AMAPT nå!

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Amnis Aptos (AMAPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 112.22M $ 112.22M $ 112.22M Total forsyning: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Sirkulerende forsyning: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.25M $ 112.25M $ 112.25M All-time high: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 All-Time Low: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Nåværende pris: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Lær mer om Amnis Aptos (AMAPT) pris

Amnis Aptos (AMAPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Amnis Aptos (AMAPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMAPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMAPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMAPTs tokenomics, kan du utforske AMAPT tokenets livepris!

AMAPT prisforutsigelse Vil du vite hvor AMAPT kan være på vei? Vår AMAPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMAPT tokenets prisforutsigelse nå!

