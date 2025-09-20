Amnis Aptos (AMAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 24 timer lav $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 24 timer høy 24 timer lav $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 24 timer høy $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 All Time High $ 18.83$ 18.83 $ 18.83 Laveste pris $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -3.95% Prisendring (7D) -1.22% Prisendring (7D) -1.22%

Amnis Aptos (AMAPT) sanntidsprisen er $4.54. I løpet av de siste 24 timene har AMAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.51 og et toppnivå på $ 4.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMAPT er $ 18.83, mens den rekordlave prisen er $ 3.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMAPT endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -3.95% over 24 timer og -1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.39M$ 114.39M $ 114.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.42M$ 114.42M $ 114.42M Opplagsforsyning 25.20M 25.20M 25.20M Total forsyning 25,208,967.9349 25,208,967.9349 25,208,967.9349

Nåværende markedsverdi på Amnis Aptos er $ 114.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMAPT er 25.20M, med en total tilgang på 25208967.9349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.42M.