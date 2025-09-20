Dagens Amnis Aptos livepris er 4.54 USD. Spor prisoppdateringer for AMAPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMAPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Amnis Aptos livepris er 4.54 USD. Spor prisoppdateringer for AMAPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMAPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Amnis Aptos Pris (AMAPT)

1 AMAPT til USD livepris:

$4.55
-3.50%1D
-3.50%1D
Amnis Aptos (AMAPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:49:56 (UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4.51
$ 4.51$ 4.51
24 timer lav
$ 4.74
$ 4.74$ 4.74
24 timer høy

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

$ 4.74
$ 4.74$ 4.74

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.27%

-3.95%

-1.22%

-1.22%

Amnis Aptos (AMAPT) sanntidsprisen er $4.54. I løpet av de siste 24 timene har AMAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.51 og et toppnivå på $ 4.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMAPT er $ 18.83, mens den rekordlave prisen er $ 3.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMAPT endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -3.95% over 24 timer og -1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) Markedsinformasjon

$ 114.39M
$ 114.39M$ 114.39M

--
----

$ 114.42M
$ 114.42M$ 114.42M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Nåværende markedsverdi på Amnis Aptos er $ 114.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMAPT er 25.20M, med en total tilgang på 25208967.9349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.42M.

Amnis Aptos (AMAPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Amnis Aptos til USD ble $ -0.186814569787671.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Amnis Aptos til USD ble $ +0.0628190720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Amnis Aptos til USD ble $ -0.7067163760.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Amnis Aptos til USD ble $ +0.436417962063675.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.186814569787671-3.95%
30 dager$ +0.0628190720+1.38%
60 dager$ -0.7067163760-15.56%
90 dager$ +0.436417962063675+10.64%

Hva er Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Amnis Aptos (AMAPT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Amnis Aptos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Amnis Aptos (AMAPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Amnis Aptos (AMAPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Amnis Aptos.

Sjekk Amnis Aptosprisprognosen nå!

AMAPT til lokale valutaer

Amnis Aptos (AMAPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Amnis Aptos (AMAPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AMAPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Amnis Aptos (AMAPT)

Hvor mye er Amnis Aptos (AMAPT) verdt i dag?
Live AMAPT prisen i USD er 4.54 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AMAPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AMAPT til USD er $ 4.54. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Amnis Aptos?
Markedsverdien for AMAPT er $ 114.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AMAPT?
Den sirkulerende forsyningen av AMAPT er 25.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAMAPT ?
AMAPT oppnådde en ATH-pris på 18.83 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AMAPT?
AMAPT så en ATL-pris på 3.76 USD.
Hva er handelsvolumet til AMAPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AMAPT er -- USD.
Vil AMAPT gå høyere i år?
AMAPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AMAPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:49:56 (UTC+8)

