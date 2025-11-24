America Party Coin pris i dag

Sanntids America Party Coin (APC) pris i dag er --, med en 0.55% endring de siste 24 timene. Nåværende APC til USD konverteringssats er -- per APC.

America Party Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,115, med en sirkulerende forsyning på 220.95M APC. I løpet av de siste 24 timene APC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01016686, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har APC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

America Party Coin (APC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.12K$ 23.12K $ 23.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.12K$ 23.12K $ 23.12K Opplagsforsyning 220.95M 220.95M 220.95M Total forsyning 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

