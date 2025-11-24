America Party pris i dag

Sanntids America Party (AP) pris i dag er $ 0.00047287, med en 2.17% endring de siste 24 timene. Nåværende AP til USD konverteringssats er $ 0.00047287 per AP.

America Party rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 473,284, med en sirkulerende forsyning på 1.00B AP. I løpet av de siste 24 timene AP har den blitt handlet mellom $ 0.00045709(laveste) og $ 0.00055205 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04097033, mens tidenes laveste notering var $ 0.00045709.

Kortsiktig har AP beveget seg +0.87% i løpet av den siste timen og -23.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

America Party (AP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 473.28K$ 473.28K $ 473.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 473.28K$ 473.28K $ 473.28K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på America Party er $ 473.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 473.28K.