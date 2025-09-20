America Pac (PAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03728808$ 0.03728808 $ 0.03728808 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -5.59% Prisendring (7D) -5.59%

America Pac (PAC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAC er $ 0.03728808, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

America Pac (PAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Opplagsforsyning 425.87M 425.87M 425.87M Total forsyning 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796

Nåværende markedsverdi på America Pac er $ 131.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAC er 425.87M, med en total tilgang på 425873799.45302796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.15K.