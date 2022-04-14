AMERICA IS BACK (AIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AMERICA IS BACK (AIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AMERICA IS BACK (AIB) Informasjon Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/5GfXzzdxUZ4QEwwa5hhBMEazFSp9EhtYvm8RFLxrgyVc

AMERICA IS BACK (AIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AMERICA IS BACK (AIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.42K $ 68.42K $ 68.42K Total forsyning: $ 998.58M $ 998.58M $ 998.58M Sirkulerende forsyning: $ 998.58M $ 998.58M $ 998.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.42K $ 68.42K $ 68.42K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AMERICA IS BACK (AIB) pris

AMERICA IS BACK (AIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AMERICA IS BACK (AIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIBs tokenomics, kan du utforske AIB tokenets livepris!

