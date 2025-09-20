Dagens AMERICA IS BACK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AMERICA IS BACK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AIB

AIB Prisinformasjon

AIB Offisiell nettside

AIB tokenomics

AIB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AMERICA IS BACK Logo

AMERICA IS BACK Pris (AIB)

Ikke oppført

1 AIB til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AMERICA IS BACK (AIB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:10:07 (UTC+8)

AMERICA IS BACK (AIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-1.90%

-5.72%

-5.72%

AMERICA IS BACK (AIB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIB endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -5.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AMERICA IS BACK (AIB) Markedsinformasjon

$ 75.96K
$ 75.96K$ 75.96K

--
----

$ 75.96K
$ 75.96K$ 75.96K

998.58M
998.58M 998.58M

998,579,234.438797
998,579,234.438797 998,579,234.438797

Nåværende markedsverdi på AMERICA IS BACK er $ 75.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIB er 998.58M, med en total tilgang på 998579234.438797. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.96K.

AMERICA IS BACK (AIB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AMERICA IS BACK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AMERICA IS BACK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AMERICA IS BACK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AMERICA IS BACK til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.90%
30 dager$ 0+12.36%
60 dager$ 0-6.67%
90 dager$ 0--

Hva er AMERICA IS BACK (AIB)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AMERICA IS BACK (AIB) Ressurs

Offisiell nettside

AMERICA IS BACK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AMERICA IS BACK (AIB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AMERICA IS BACK (AIB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AMERICA IS BACK.

Sjekk AMERICA IS BACKprisprognosen nå!

AIB til lokale valutaer

AMERICA IS BACK (AIB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AMERICA IS BACK (AIB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AMERICA IS BACK (AIB)

Hvor mye er AMERICA IS BACK (AIB) verdt i dag?
Live AIB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AMERICA IS BACK?
Markedsverdien for AIB er $ 75.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIB?
Den sirkulerende forsyningen av AIB er 998.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIB ?
AIB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIB?
AIB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AIB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIB er -- USD.
Vil AIB gå høyere i år?
AIB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:10:07 (UTC+8)

AMERICA IS BACK (AIB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.