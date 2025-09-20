AMERICA IS BACK (AIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -1.90% Prisendring (7D) -5.72% Prisendring (7D) -5.72%

AMERICA IS BACK (AIB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIB endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -1.90% over 24 timer og -5.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AMERICA IS BACK (AIB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.96K$ 75.96K $ 75.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.96K$ 75.96K $ 75.96K Opplagsforsyning 998.58M 998.58M 998.58M Total forsyning 998,579,234.438797 998,579,234.438797 998,579,234.438797

Nåværende markedsverdi på AMERICA IS BACK er $ 75.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIB er 998.58M, med en total tilgang på 998579234.438797. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.96K.