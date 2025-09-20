Dagens America livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AMERICA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMERICA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens America livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AMERICA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AMERICA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

America Logo

America Pris (AMERICA)

Ikke oppført

1 AMERICA til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
America (AMERICA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:40:27 (UTC+8)

America (AMERICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00706622
$ 0.00706622$ 0.00706622

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-0.03%

-10.08%

-10.08%

America (AMERICA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AMERICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMERICA er $ 0.00706622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMERICA endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og -10.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

America (AMERICA) Markedsinformasjon

$ 38.28K
$ 38.28K$ 38.28K

--
----

$ 38.28K
$ 38.28K$ 38.28K

999.80M
999.80M 999.80M

999,801,208.105855
999,801,208.105855 999,801,208.105855

Nåværende markedsverdi på America er $ 38.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMERICA er 999.80M, med en total tilgang på 999801208.105855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.28K.

America (AMERICA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på America til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på America til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på America til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på America til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.03%
30 dager$ 0+16.39%
60 dager$ 0-0.99%
90 dager$ 0--

Hva er America (AMERICA)

AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

America (AMERICA) Ressurs

America Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil America (AMERICA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine America (AMERICA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for America.

AMERICA til lokale valutaer

America (AMERICA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak America (AMERICA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AMERICA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om America (AMERICA)

Hvor mye er America (AMERICA) verdt i dag?
Live AMERICA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AMERICA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AMERICA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for America?
Markedsverdien for AMERICA er $ 38.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AMERICA?
Den sirkulerende forsyningen av AMERICA er 999.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAMERICA ?
AMERICA oppnådde en ATH-pris på 0.00706622 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AMERICA?
AMERICA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AMERICA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AMERICA er -- USD.
Vil AMERICA gå høyere i år?
AMERICA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AMERICA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:40:27 (UTC+8)

