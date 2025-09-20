America (AMERICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00706622$ 0.00706622 $ 0.00706622 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) -10.08% Prisendring (7D) -10.08%

America (AMERICA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AMERICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMERICA er $ 0.00706622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMERICA endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og -10.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

America (AMERICA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Opplagsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Total forsyning 999,801,208.105855 999,801,208.105855 999,801,208.105855

Nåværende markedsverdi på America er $ 38.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMERICA er 999.80M, med en total tilgang på 999801208.105855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.28K.