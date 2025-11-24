Amber xStock pris i dag

Sanntids Amber xStock (AMBRX) pris i dag er $ 1.21, med en 3.23% endring de siste 24 timene. Nåværende AMBRX til USD konverteringssats er $ 1.21 per AMBRX.

Amber xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 175,900, med en sirkulerende forsyning på 145.57K AMBRX. I løpet av de siste 24 timene AMBRX har den blitt handlet mellom $ 1.071(laveste) og $ 1.3 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.38, mens tidenes laveste notering var $ 0.995085.

Kortsiktig har AMBRX beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -42.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Amber xStock (AMBRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.90K$ 175.90K $ 175.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.57K$ 345.57K $ 345.57K Opplagsforsyning 145.57K 145.57K 145.57K Total forsyning 285,993.85775593 285,993.85775593 285,993.85775593

Nåværende markedsverdi på Amber xStock er $ 175.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMBRX er 145.57K, med en total tilgang på 285993.85775593. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.57K.