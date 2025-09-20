AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02345686 $ 0.02345686 $ 0.02345686 24 timer lav $ 0.04150887 $ 0.04150887 $ 0.04150887 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02345686$ 0.02345686 $ 0.02345686 24 timer høy $ 0.04150887$ 0.04150887 $ 0.04150887 All Time High $ 0.274171$ 0.274171 $ 0.274171 Laveste pris $ 0.00141419$ 0.00141419 $ 0.00141419 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) +4.48% Prisendring (7D) +4.48%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) sanntidsprisen er $0.02476814. I løpet av de siste 24 timene har OMIKAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02345686 og et toppnivå på $ 0.04150887, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMIKAMI er $ 0.274171, mens den rekordlave prisen er $ 0.00141419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMIKAMI endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og +4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Total forsyning 999,592,216.6089 999,592,216.6089 999,592,216.6089

Nåværende markedsverdi på AMATERASU OMIKAMI er $ 24.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OMIKAMI er 999.59M, med en total tilgang på 999592216.6089. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.75M.