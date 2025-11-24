Alvey Chain pris i dag

Sanntids Alvey Chain (WALV) pris i dag er $ 0.00007681, med en 6.59% endring de siste 24 timene. Nåværende WALV til USD konverteringssats er $ 0.00007681 per WALV.

Alvey Chain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,969.14, med en sirkulerende forsyning på 116.77M WALV. I løpet av de siste 24 timene WALV har den blitt handlet mellom $ 0.00007206(laveste) og $ 0.00007659 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.18533, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005537.

Kortsiktig har WALV beveget seg +1.58% i løpet av den siste timen og +18.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Alvey Chain (WALV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Opplagsforsyning 116.77M 116.77M 116.77M Total forsyning 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Nåværende markedsverdi på Alvey Chain er $ 8.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WALV er 116.77M, med en total tilgang på 152312732.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.70K.