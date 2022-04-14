Alux Jownes (JOWNES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alux Jownes (JOWNES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alux Jownes (JOWNES) Informasjon alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state. Offisiell nettside: https://aluxjownes.xyz/ Kjøp JOWNES nå!

Alux Jownes (JOWNES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alux Jownes (JOWNES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.19K $ 15.19K $ 15.19K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.19K $ 15.19K $ 15.19K All-time high: $ 0.00984014 $ 0.00984014 $ 0.00984014 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Alux Jownes (JOWNES) pris

Alux Jownes (JOWNES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alux Jownes (JOWNES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOWNES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOWNES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOWNESs tokenomics, kan du utforske JOWNES tokenets livepris!

JOWNES prisforutsigelse Vil du vite hvor JOWNES kan være på vei? Vår JOWNES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOWNES tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!