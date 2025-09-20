Aluna (ALN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00100022 $ 0.00100022 $ 0.00100022 24 timer lav $ 0.00100033 $ 0.00100033 $ 0.00100033 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00100022$ 0.00100022 $ 0.00100022 24 timer høy $ 0.00100033$ 0.00100033 $ 0.00100033 All Time High $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -9.11% Prisendring (7D) -9.11%

Aluna (ALN) sanntidsprisen er $0.00100027. I løpet av de siste 24 timene har ALN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00100022 og et toppnivå på $ 0.00100033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALN er $ 1.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -9.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aluna (ALN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.81K$ 99.81K $ 99.81K Opplagsforsyning 35.46M 35.46M 35.46M Total forsyning 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208

Nåværende markedsverdi på Aluna er $ 35.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALN er 35.46M, med en total tilgang på 99788845.81456208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.81K.