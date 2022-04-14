Altoid (ALTOID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Altoid (ALTOID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Altoid (ALTOID) Informasjon $Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances. Offisiell nettside: https://www.rossisaltoid.com/ Kjøp ALTOID nå!

Altoid (ALTOID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Altoid (ALTOID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.66K $ 15.66K $ 15.66K Total forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Sirkulerende forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.66K $ 15.66K $ 15.66K All-time high: $ 0.00271097 $ 0.00271097 $ 0.00271097 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Altoid (ALTOID) pris

Altoid (ALTOID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Altoid (ALTOID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALTOID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALTOID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALTOIDs tokenomics, kan du utforske ALTOID tokenets livepris!

ALTOID prisforutsigelse Vil du vite hvor ALTOID kan være på vei? Vår ALTOID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALTOID tokenets prisforutsigelse nå!

