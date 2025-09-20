Altoid (ALTOID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001587 $ 0.00001587 $ 0.00001587 24 timer lav $ 0.00001633 $ 0.00001633 $ 0.00001633 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001587$ 0.00001587 $ 0.00001587 24 timer høy $ 0.00001633$ 0.00001633 $ 0.00001633 All Time High $ 0.00271097$ 0.00271097 $ 0.00271097 Laveste pris $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) +6.09% Prisendring (7D) +6.09%

Altoid (ALTOID) sanntidsprisen er $0.00001587. I løpet av de siste 24 timene har ALTOID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001587 og et toppnivå på $ 0.00001633, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALTOID er $ 0.00271097, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALTOID endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og +6.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Altoid (ALTOID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Opplagsforsyning 998.63M 998.63M 998.63M Total forsyning 998,626,147.361457 998,626,147.361457 998,626,147.361457

Nåværende markedsverdi på Altoid er $ 15.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALTOID er 998.63M, med en total tilgang på 998626147.361457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.85K.