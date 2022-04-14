Altcoinist Token (ALTT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Altcoinist Token (ALTT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Altcoinist Token (ALTT) Informasjon Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Offisiell nettside: https://www.altcoinist.com/ Teknisk dokument: https://docs.altcoinist.com/ Kjøp ALTT nå!

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Altcoinist Token (ALTT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.17M $ 46.17M $ 46.17M All-time high: $ 0.101836 $ 0.101836 $ 0.101836 All-Time Low: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Nåværende pris: $ 0.04616716 $ 0.04616716 $ 0.04616716 Lær mer om Altcoinist Token (ALTT) pris

Altcoinist Token (ALTT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Altcoinist Token (ALTT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALTT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALTT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALTTs tokenomics, kan du utforske ALTT tokenets livepris!

ALTT prisforutsigelse Vil du vite hvor ALTT kan være på vei? Vår ALTT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALTT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!