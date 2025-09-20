Altcoinist Token (ALTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.054391 $ 0.054391 $ 0.054391 24 timer lav $ 0.06563 $ 0.06563 $ 0.06563 24 timer høy 24 timer lav $ 0.054391$ 0.054391 $ 0.054391 24 timer høy $ 0.06563$ 0.06563 $ 0.06563 All Time High $ 0.101836$ 0.101836 $ 0.101836 Laveste pris $ 0.00368481$ 0.00368481 $ 0.00368481 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) +7.98% Prisendring (7D) +43.23% Prisendring (7D) +43.23%

Altcoinist Token (ALTT) sanntidsprisen er $0.064358. I løpet av de siste 24 timene har ALTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.054391 og et toppnivå på $ 0.06563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALTT er $ 0.101836, mens den rekordlave prisen er $ 0.00368481.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALTT endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +7.98% over 24 timer og +43.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Altcoinist Token (ALTT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.38M$ 64.38M $ 64.38M Opplagsforsyning 245.00M 245.00M 245.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Altcoinist Token er $ 15.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALTT er 245.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.38M.