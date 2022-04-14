Altariste by Virtuals (ASTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Altariste by Virtuals (ASTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Altariste by Virtuals (ASTA) Informasjon Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14773 Teknisk dokument: https://astariste.gitbook.io/altariste Kjøp ASTA nå!

Altariste by Virtuals (ASTA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Altariste by Virtuals (ASTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Markedsverdi: $ 11.88K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 491.62M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.17K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Altariste by Virtuals (ASTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Altariste by Virtuals (ASTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTAs tokenomics, kan du utforske ASTA tokenets livepris!

