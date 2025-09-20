ALRIS AGENT (ALR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00880109 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -15.43%

ALRIS AGENT (ALR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALR er $ 0.00880109, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALR endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -15.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALRIS AGENT (ALR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.70K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.70K Opplagsforsyning 998.62M Total forsyning 998,621,158.028934

Nåværende markedsverdi på ALRIS AGENT er $ 29.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALR er 998.62M, med en total tilgang på 998621158.028934. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.70K.