alright buddy pris i dag

Sanntids alright buddy (BUDDY) pris i dag er $ 0.00124247, med en 20.15% endring de siste 24 timene. Nåværende BUDDY til USD konverteringssats er $ 0.00124247 per BUDDY.

alright buddy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,245,975, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUDDY. I løpet av de siste 24 timene BUDDY har den blitt handlet mellom $ 0.00117694(laveste) og $ 0.00155853 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0340502, mens tidenes laveste notering var $ 0.00117694.

Kortsiktig har BUDDY beveget seg +0.21% i løpet av den siste timen og -26.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

alright buddy (BUDDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

