AlphaScan AI (ASCN) tokenomics
AlphaScan AI (ASCN) Informasjon
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics
What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool
History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M
What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features.
What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AlphaScan AI (ASCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
AlphaScan AI (ASCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak AlphaScan AI (ASCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ASCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ASCN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
