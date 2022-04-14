AlphaDOGE (ALPHADOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AlphaDOGE (ALPHADOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AlphaDOGE (ALPHADOGE) Informasjon AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it's a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It's the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny.

AlphaDOGE (ALPHADOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AlphaDOGE (ALPHADOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.32K $ 12.32K $ 12.32K Total forsyning: $ 699.42M $ 699.42M $ 699.42M Sirkulerende forsyning: $ 699.42M $ 699.42M $ 699.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.32K $ 12.32K $ 12.32K All-time high: $ 0.00182317 $ 0.00182317 $ 0.00182317 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AlphaDOGE (ALPHADOGE) pris

AlphaDOGE (ALPHADOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AlphaDOGE (ALPHADOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALPHADOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALPHADOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

