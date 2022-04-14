Alpha Quark (AQT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alpha Quark (AQT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alpha Quark (AQT) Informasjon Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Offisiell nettside: https://alphaquark.io/

Alpha Quark (AQT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alpha Quark (AQT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.07M Total forsyning: $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 26.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.30M All-time high: $ 15.37 All-Time Low: $ 0.617773 Nåværende pris: $ 1.009

Alpha Quark (AQT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alpha Quark (AQT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AQT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AQT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AQTs tokenomics, kan du utforske AQT tokenets livepris!

AQT prisforutsigelse Vil du vite hvor AQT kan være på vei? Vår AQT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

