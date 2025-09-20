Alpha Quark (AQT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24 timer lav $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24 timer høy 24 timer lav $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24 timer høy $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 All Time High $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Laveste pris $ 0.617773$ 0.617773 $ 0.617773 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -2.39% Prisendring (7D) -5.03% Prisendring (7D) -5.03%

Alpha Quark (AQT) sanntidsprisen er $1.03. I løpet av de siste 24 timene har AQT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.028 og et toppnivå på $ 1.056, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQT er $ 15.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.617773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQT endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og -5.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alpha Quark (AQT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.62M$ 27.62M $ 27.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.91M$ 30.91M $ 30.91M Opplagsforsyning 26.81M 26.81M 26.81M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Alpha Quark er $ 27.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQT er 26.81M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.91M.