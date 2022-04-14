Alpha City (AMETA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alpha City (AMETA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alpha City (AMETA) Informasjon
Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.
Offisiell nettside: https://alphacitymeta.com/

Alpha City (AMETA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alpha City (AMETA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.93M $ 29.93M $ 29.93M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.93M $ 29.93M $ 29.93M All-time high: $ 0.00320769 $ 0.00320769 $ 0.00320769 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00305469 $ 0.00305469 $ 0.00305469 Lær mer om Alpha City (AMETA) pris

Alpha City (AMETA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alpha City (AMETA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMETA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMETA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMETAs tokenomics, kan du utforske AMETA tokenets livepris!

AMETA prisforutsigelse Vil du vite hvor AMETA kan være på vei? Vår AMETA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMETA tokenets prisforutsigelse nå!

