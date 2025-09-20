Alpha City (AMETA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00232092 $ 0.00232092 $ 0.00232092 24 timer lav $ 0.00298643 $ 0.00298643 $ 0.00298643 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00232092$ 0.00232092 $ 0.00232092 24 timer høy $ 0.00298643$ 0.00298643 $ 0.00298643 All Time High $ 0.00298643$ 0.00298643 $ 0.00298643 Laveste pris $ 0.00016427$ 0.00016427 $ 0.00016427 Prisendring (1H) -1.92% Prisendring (1D) +16.69% Prisendring (7D) +4.83% Prisendring (7D) +4.83%

Alpha City (AMETA) sanntidsprisen er $0.00291433. I løpet av de siste 24 timene har AMETA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00232092 og et toppnivå på $ 0.00298643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMETA er $ 0.00298643, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016427.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMETA endret seg med -1.92% i løpet av den siste timen, +16.69% over 24 timer og +4.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alpha City (AMETA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.70M$ 29.70M $ 29.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.70M$ 29.70M $ 29.70M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Alpha City er $ 29.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMETA er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.70M.