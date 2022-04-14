Alpaca City (ALPA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alpaca City (ALPA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alpaca City (ALPA) Informasjon DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT. Offisiell nettside: https://alpaca.city/ Kjøp ALPA nå!

Alpaca City (ALPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alpaca City (ALPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.93K Total forsyning: $ 25.32M Sirkulerende forsyning: $ 10.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 215.46K All-time high: $ 1.97 All-Time Low: $ 0.00186643 Nåværende pris: $ 0.00850836 Lær mer om Alpaca City (ALPA) pris

Alpaca City (ALPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alpaca City (ALPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALPAs tokenomics, kan du utforske ALPA tokenets livepris!

ALPA prisforutsigelse Vil du vite hvor ALPA kan være på vei? Vår ALPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALPA tokenets prisforutsigelse nå!

