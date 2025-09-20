Dagens Alpaca City livepris er 0.00877581 USD. Spor prisoppdateringer for ALPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alpaca City livepris er 0.00877581 USD. Spor prisoppdateringer for ALPA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALPA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00877581
-1.30%1D
Alpaca City (ALPA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:09:47 (UTC+8)

Alpaca City (ALPA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00877051
$ 0.00890221
$ 0.00877051
$ 0.00890221
$ 1.97
$ 0.00186643
-0.05%

-1.31%

+3.02%

+3.02%

Alpaca City (ALPA) sanntidsprisen er $0.00877581. I løpet av de siste 24 timene har ALPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00877051 og et toppnivå på $ 0.00890221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALPA er $ 1.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.00186643.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALPA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og +3.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alpaca City (ALPA) Markedsinformasjon

$ 95.85K
--
$ 222.24K
10.92M
25,323,564.09965538
Nåværende markedsverdi på Alpaca City er $ 95.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALPA er 10.92M, med en total tilgang på 25323564.09965538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.24K.

Alpaca City (ALPA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Alpaca City til USD ble $ -0.000116845485623317.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Alpaca City til USD ble $ +0.0009191958.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Alpaca City til USD ble $ +0.0008931141.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Alpaca City til USD ble $ +0.001558650909902301.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000116845485623317-1.31%
30 dager$ +0.0009191958+10.47%
60 dager$ +0.0008931141+10.18%
90 dager$ +0.001558650909902301+21.60%

Hva er Alpaca City (ALPA)

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

Alpaca City (ALPA) Ressurs

Alpaca City Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alpaca City (ALPA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alpaca City (ALPA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alpaca City.

Sjekk Alpaca Cityprisprognosen nå!

ALPA til lokale valutaer

Alpaca City (ALPA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alpaca City (ALPA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALPA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Alpaca City (ALPA)

Hvor mye er Alpaca City (ALPA) verdt i dag?
Live ALPA prisen i USD er 0.00877581 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALPA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALPA til USD er $ 0.00877581. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alpaca City?
Markedsverdien for ALPA er $ 95.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALPA?
Den sirkulerende forsyningen av ALPA er 10.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALPA ?
ALPA oppnådde en ATH-pris på 1.97 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALPA?
ALPA så en ATL-pris på 0.00186643 USD.
Hva er handelsvolumet til ALPA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALPA er -- USD.
Vil ALPA gå høyere i år?
ALPA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALPA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Alpaca City (ALPA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

