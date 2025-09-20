Alpaca City (ALPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00877051 24 timer høy $ 0.00890221 All Time High $ 1.97 Laveste pris $ 0.00186643 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.31% Prisendring (7D) +3.02%

Alpaca City (ALPA) sanntidsprisen er $0.00877581. I løpet av de siste 24 timene har ALPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00877051 og et toppnivå på $ 0.00890221, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALPA er $ 1.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.00186643.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALPA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og +3.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alpaca City (ALPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 222.24K Opplagsforsyning 10.92M Total forsyning 25,323,564.09965538

Nåværende markedsverdi på Alpaca City er $ 95.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALPA er 10.92M, med en total tilgang på 25323564.09965538. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.24K.