Alpaca pris i dag

Sanntids Alpaca (ALPACA) pris i dag er --, med en 5.69% endring de siste 24 timene. Nåværende ALPACA til USD konverteringssats er -- per ALPACA.

Alpaca rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 99,566, med en sirkulerende forsyning på 962.09M ALPACA. I løpet av de siste 24 timene ALPACA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00553708, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ALPACA beveget seg -0.70% i løpet av den siste timen og +5.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Alpaca (ALPACA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.57K$ 99.57K $ 99.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.57K$ 99.57K $ 99.57K Opplagsforsyning 962.09M 962.09M 962.09M Total forsyning 962,088,512.993456 962,088,512.993456 962,088,512.993456

Nåværende markedsverdi på Alpaca er $ 99.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALPACA er 962.09M, med en total tilgang på 962088512.993456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.57K.