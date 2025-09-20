Alongside Crypto Market Index (AMKT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 317.09 $ 317.09 $ 317.09 24 timer lav $ 343.84 $ 343.84 $ 343.84 24 timer høy 24 timer lav $ 317.09$ 317.09 $ 317.09 24 timer høy $ 343.84$ 343.84 $ 343.84 All Time High $ 363.08$ 363.08 $ 363.08 Laveste pris $ 66.74$ 66.74 $ 66.74 Prisendring (1H) -2.37% Prisendring (1D) +4.35% Prisendring (7D) +0.38% Prisendring (7D) +0.38%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) sanntidsprisen er $334.03. I løpet av de siste 24 timene har AMKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 317.09 og et toppnivå på $ 343.84, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMKT er $ 363.08, mens den rekordlave prisen er $ 66.74.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMKT endret seg med -2.37% i løpet av den siste timen, +4.35% over 24 timer og +0.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 986.92K$ 986.92K $ 986.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 986.92K$ 986.92K $ 986.92K Opplagsforsyning 2.95K 2.95K 2.95K Total forsyning 2,954.588132179381 2,954.588132179381 2,954.588132179381

Nåværende markedsverdi på Alongside Crypto Market Index er $ 986.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMKT er 2.95K, med en total tilgang på 2954.588132179381. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 986.92K.