Alman (ALMAN) Prisinformasjon (USD)

Alman (ALMAN) sanntidsprisen er $0.00001307. I løpet av de siste 24 timene har ALMAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALMAN er $ 0.00481421, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000649.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALMAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alman (ALMAN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Alman er $ 13.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALMAN er 999.39M, med en total tilgang på 999388985.74167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.06K.