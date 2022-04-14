AllSafe (ASAFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AllSafe (ASAFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AllSafe (ASAFE) Informasjon Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Offisiell nettside: https://allsafecoin.org/ Kjøp ASAFE nå!

AllSafe (ASAFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AllSafe (ASAFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.89K $ 2.89K $ 2.89K Total forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.33K $ 3.33K $ 3.33K All-time high: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022211 $ 0.00022211 $ 0.00022211 Lær mer om AllSafe (ASAFE) pris

AllSafe (ASAFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AllSafe (ASAFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASAFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASAFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASAFEs tokenomics, kan du utforske ASAFE tokenets livepris!

