AllSafe (ASAFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.202387$ 0.202387 $ 0.202387 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +50.33% Prisendring (7D) +33.98% Prisendring (7D) +33.98%

AllSafe (ASAFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASAFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASAFE er $ 0.202387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASAFE endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +50.33% over 24 timer og +33.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AllSafe (ASAFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Opplagsforsyning 13.02M 13.02M 13.02M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AllSafe er $ 6.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASAFE er 13.02M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.00K.