Dagens AllSafe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ASAFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASAFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AllSafe Pris (ASAFE)

Ikke oppført

1 ASAFE til USD livepris:

$0.00046658
$0.00046658$0.00046658
+50.30%1D
USD
AllSafe (ASAFE) Live prisdiagram
AllSafe (ASAFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.202387
$ 0.202387$ 0.202387

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+50.33%

+33.98%

+33.98%

AllSafe (ASAFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASAFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASAFE er $ 0.202387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASAFE endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +50.33% over 24 timer og +33.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AllSafe (ASAFE) Markedsinformasjon

$ 6.07K
$ 6.07K$ 6.07K

--
----

$ 7.00K
$ 7.00K$ 7.00K

13.02M
13.02M 13.02M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AllSafe er $ 6.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASAFE er 13.02M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.00K.

AllSafe (ASAFE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AllSafe til USD ble $ +0.00015621.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AllSafe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AllSafe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AllSafe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00015621+50.33%
30 dager$ 0+50.41%
60 dager$ 0+1.50%
90 dager$ 0--

Hva er AllSafe (ASAFE)

Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game

AllSafe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AllSafe (ASAFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AllSafe (ASAFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AllSafe.

Sjekk AllSafeprisprognosen nå!

ASAFE til lokale valutaer

AllSafe (ASAFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AllSafe (ASAFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASAFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AllSafe (ASAFE)

Hvor mye er AllSafe (ASAFE) verdt i dag?
Live ASAFE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASAFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASAFE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AllSafe?
Markedsverdien for ASAFE er $ 6.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASAFE?
Den sirkulerende forsyningen av ASAFE er 13.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASAFE ?
ASAFE oppnådde en ATH-pris på 0.202387 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASAFE?
ASAFE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ASAFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASAFE er -- USD.
Vil ASAFE gå høyere i år?
ASAFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASAFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.