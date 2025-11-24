ALLINDOGE pris i dag

Sanntids ALLINDOGE (ALLINDOGE) pris i dag er $ 0.00363405, med en 10.18% endring de siste 24 timene. Nåværende ALLINDOGE til USD konverteringssats er $ 0.00363405 per ALLINDOGE.

ALLINDOGE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,620,761, med en sirkulerende forsyning på 994.23M ALLINDOGE. I løpet av de siste 24 timene ALLINDOGE har den blitt handlet mellom $ 0.00323453(laveste) og $ 0.00425369 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01291751, mens tidenes laveste notering var $ 0.00323453.

Kortsiktig har ALLINDOGE beveget seg -2.33% i løpet av den siste timen og -16.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Opplagsforsyning 994.23M 994.23M 994.23M Total forsyning 994,228,298.568689 994,228,298.568689 994,228,298.568689

Nåværende markedsverdi på ALLINDOGE er $ 3.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALLINDOGE er 994.23M, med en total tilgang på 994228298.568689. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.62M.