Alligator Alcatraz pris i dag

Sanntids Alligator Alcatraz (ICE) pris i dag er $ 0.00000606, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ICE til USD konverteringssats er $ 0.00000606 per ICE.

Alligator Alcatraz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,059.76, med en sirkulerende forsyning på 999.74M ICE. I løpet av de siste 24 timene ICE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00045638, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000576.

Kortsiktig har ICE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Alligator Alcatraz (ICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Opplagsforsyning 999.74M 999.74M 999.74M Total forsyning 999,736,744.883783 999,736,744.883783 999,736,744.883783

Nåværende markedsverdi på Alligator Alcatraz er $ 6.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICE er 999.74M, med en total tilgang på 999736744.883783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.06K.