Alliewai by Virtuals pris i dag

Sanntids Alliewai by Virtuals (AWAI) pris i dag er --, med en 1.22% endring de siste 24 timene. Nåværende AWAI til USD konverteringssats er -- per AWAI.

Alliewai by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 113,289, med en sirkulerende forsyning på 1.00B AWAI. I løpet av de siste 24 timene AWAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00199519, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AWAI beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -24.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.29K$ 113.29K $ 113.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.29K$ 113.29K $ 113.29K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Alliewai by Virtuals er $ 113.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.29K.