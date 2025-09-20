Alliance Fan Token (ALL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03564707 $ 0.03564707 $ 0.03564707 24 timer lav $ 0.03569495 $ 0.03569495 $ 0.03569495 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03564707$ 0.03564707 $ 0.03564707 24 timer høy $ 0.03569495$ 0.03569495 $ 0.03569495 All Time High $ 7.62$ 7.62 $ 7.62 Laveste pris $ 0.02526296$ 0.02526296 $ 0.02526296 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) -16.80% Prisendring (7D) -16.80%

Alliance Fan Token (ALL) sanntidsprisen er $0.03566651. I løpet av de siste 24 timene har ALL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03564707 og et toppnivå på $ 0.03569495, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALL er $ 7.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.02526296.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -16.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alliance Fan Token (ALL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.71K$ 109.71K $ 109.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 178.33K$ 178.33K $ 178.33K Opplagsforsyning 3.08M 3.08M 3.08M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Alliance Fan Token er $ 109.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALL er 3.08M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 178.33K.