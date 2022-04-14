AllDomains (ALL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AllDomains (ALL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. Offisiell nettside: https://alldomains.id Teknisk dokument: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token

AllDomains (ALL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AllDomains (ALL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 247.04K $ 247.04K $ 247.04K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 192.06M $ 192.06M $ 192.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M All-time high: $ 0.01849813 $ 0.01849813 $ 0.01849813 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00128626 $ 0.00128626 $ 0.00128626 Lær mer om AllDomains (ALL) pris

AllDomains (ALL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AllDomains (ALL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALLs tokenomics, kan du utforske ALL tokenets livepris!

ALL prisforutsigelse Vil du vite hvor ALL kan være på vei? Vår ALL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALL tokenets prisforutsigelse nå!

