AllDomains (ALL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00141431 24 timer lav $ 0.00149932 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00141431 24 timer høy $ 0.00149932 All Time High $ 0.01849813 Laveste pris $ 0.00026596 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -3.55% Prisendring (7D) -30.00%

AllDomains (ALL) sanntidsprisen er $0.00143871. I løpet av de siste 24 timene har ALL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00141431 og et toppnivå på $ 0.00149932, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALL er $ 0.01849813, mens den rekordlave prisen er $ 0.00026596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALL endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -3.55% over 24 timer og -30.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AllDomains (ALL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 276.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M Opplagsforsyning 192.06M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AllDomains er $ 276.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALL er 192.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.