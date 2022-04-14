Allbridge (ABR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Allbridge (ABR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Allbridge (ABR) Informasjon Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Offisiell nettside: https://allbridge.io/ Kjøp ABR nå!

Allbridge (ABR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Allbridge (ABR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Total forsyning: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M Sirkulerende forsyning: $ 20.29M $ 20.29M $ 20.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M All-time high: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 All-Time Low: $ 0.00778054 $ 0.00778054 $ 0.00778054 Nåværende pris: $ 0.076131 $ 0.076131 $ 0.076131 Lær mer om Allbridge (ABR) pris

Allbridge (ABR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Allbridge (ABR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABRs tokenomics, kan du utforske ABR tokenets livepris!

ABR prisforutsigelse Vil du vite hvor ABR kan være på vei? Vår ABR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABR tokenets prisforutsigelse nå!

